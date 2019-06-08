بالفيديو.. وفاة إمام على المنبر أثناء خطبة الجمعة

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تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر وفاة خطيب على المنبر أثناء إلقاء خطبة الجمعة داخل مسجد في ماليزيا.

وطبقًا لصحيفة"عكاظ"، فإن الموت باغت الخطيب الماليزى يعقوب بن هاشم (68 عامًا) من على منبر الجمعة أثناء الخطبة في مسجد البخاري الواقع في مدينة "ألور ستار" في ولاية "قدح" الماليزية.

وبدأ الخطيب الخطبة وبعد دقائق خارت قواه وسقط من على المنبر وهرع إليه عدد من المصلين في محاولة لإسعافه لحين وصول سيارة الإسعاف التي نقلته إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.


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