أمريكا تتخذ هذا القرار بشأن رفع علم المثليين فوق سفاراتها

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علم المثليين
علم المثليين

متابعات-علا خطاب

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واشنطن

المثليين

شهر الفخر

تزامنًا مع ما يسمى بـ"شهر الفخر" للمثليين، الذي يوافق شهر يونيو من كل عام، رفضت الإدارة الأمريكية طلبات عدد من سفاراتها رفع علم المثلية (قوس قزح) على ساريات العلم فوق مبانيها خلال الاحتفالات.

ونقلت قناة "إن بي سي" الأمريكية عن مصادر دبلوماسية أن السفارات الأمريكية في إسرائيل، والبرازيل وألمانيا وليتوانيا كانت بين البعثات الدبلوماسية التي قدمت طلبات بهذا الشأن وقوبلت بالرفض.

وأوضحت "إن بي سي" أن هذا الرفض لا يمنع السفارات من وضع أعلام المثلية في أماكن أخرى، غير سارية العلم، سواء داخل البعثة أو على جدرانها الخارجية.

وذكرت القناة، أنه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما كان يسمح للسفارات الأمريكية برفع علم قوس قزح، لكن هذا العام، وحسب دبلوماسيين، أبلغت السفارات بضرورة الحصول على موافقة خاصة على طلباتها.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أطلقت في وقت سابق حملة عالمية لوقف تجريم المثلية، يترأسها سفير الولايات المتحدة في ألمانيا ريتشارد غرينيل، المثلي العلني الأرفع منصبا في الإدارة الأمريكية.

وتجرى فعاليات "شهر فخر المثليين" في يونيو من كل عام، وتشمل تنظيم مسيرات وندوات وحفلات موسيقية، بهدف تحقيق الاعتراف بإسهام المثليين في تاريخ البشرية على المستويات المحلي والإقليمي والدولي.


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