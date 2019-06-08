تريند الثانوية العامة يتصدر "تويتر"

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تصدر اليوم الأول في اختبارات الثانوية العامة ومادة اللغة العربية، موقع تويتر، وذلك حتى قبيل الساعة الأخيرة من انتهاء اختبار اللغة العربية.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى مع التريند  فعلقت مها محمد ساخرة: "وليه طول السنة 3 في مقعد و80 في الفصل وعند الامتحان كل واحد لوحده على مقعد ربنا مبيحبش الظلم".

 ومن جانبه نشر  حساب باسم عبده ناصر قائلا: "توقعات في الجون أحمدك يا ربي اطمنوا امتحان العربي كويس جدا، العلم فى الإسلام وإرادة التغيير، الكنيسة نورت ومن أنت يا نفسي، التعبير: تقرير، والموضوع الإبداعى عن الماء".

وتفاعل رواد الموقع مع الأخبار المتداولة عن وفاة أول طالبة فى محافظة الشرقية إلى جانب الأخبار المتداولة الأخرى عن تسريب الاختبار عقب نصف ساعة من بداية الإجابة.




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