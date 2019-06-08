» "صلاح" يستحق كل قرش يتقاضاه

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أكدت صحيفة ميرور البريطانية أن اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي يستحق كل "قرش" يتقاضاه من فريقه، وذلك بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها مع فريقه.

وقالت الصحيفة، إن محمد صلاح الذى يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً يستحق كل بنس "قرش" يتقاضاه، بعدما توج "الفرعون المصرى" بجائزة "الحذاء الذهبى" التى تمنح لأفضل هداف فى مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" فى الموسمين الأخيرين.

وأضافت الصحيفة "محمد صلاح يتقاضى راتبًا أقل من كيفين دي بروين لكن أهميته لنادي ليفربول تشكل نفس أهمية النجم البلجيكي لنادي مانشستر سيتى".

ونجح محمد صلاح فى إعادة ليفربول إلى منصات التتويج، بعدما سجل هدفاً فى فوز فريقه على توتنهام بهدفين دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما مطلع يونيو الجاري بالعاصمة الإسبانية "مدريد" في نهائي دوري أبطال أوروبا.


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