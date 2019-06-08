  • السبت 08 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:23 م
بحث متقدم
صورة اللخبر

فاشونيستا سعودية تهاجم جمهورها بسبب "العرى"

الجيش الإماراتي

فنان شهير: عاوز أتطوع فى الجيش

طالبات الثانوية العامة

اللغة العربية ترسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة

عامر حسين

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بعد بطولة الأمم

الامم المتحدة

وثائق سرية مسربة تحرج الحكومة الفلسطينية

صورة من الفيديو

فيديو جديد لمداهمة الشرطة بؤرة "أبو عيطة" الإرهابية

وزير جزائري

وزير عربي يؤدب مواطنا بالعصا في المطار

علم المثليين

أمريكا تتخذ هذا القرار بشأن رفع علم المثليين فوق سفاراتها

ارشيفية

فيديو إباحي في اجتماع حكومي

صلاح

"صلاح" يستحق كل قرش يتقاضاه

منع دخول طلاب الثانوية العامة الامتحان بساعات اليد

الحياة السياسية

طالبات امتحان
طالبات امتحان

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

إصابة طالب ثانوية عامة بجرح قطعي في الوجه

#

وزير التعليم عن سقوط "سيستم" الامتحانات: "مش هيوقع تاني"

#

الامتحان لم يخرج عن المسرب بالأمس

إسرائيل

نيران

تفاعل عدد كبير من الأمهات عبر صفحة "ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية"، عبر موقع "فيس بوك"، بعد إعلان خالد صفوت، أدمن الصفحة، عن منع الطلاب من دخول الامتحان بساعات اليد.

وقالت سوزان بهيج، إحدى أولياء الأمور عبر الصفحة: "أمال أولادنا هيعرفوا الوقت إزاى في الامتحان"، وتابعت سماح خالد: "أيه التعنت ده هي ناقصة علشان يكونوا مطمنين من الوقت ملهاش لزوم يمنعوها".

وقال خالد صفوت، أدمن الصفحة، عبر تعليقه على أحد المنشورات بصفحته، أنه جرى منع دخول الطلاب بالساعات داخل اللجان على الساعات العادية والذكية، مضيفًا أن ذلك يفيد لمنع انتشار الغش ولكن دون أن يسبب ذلك ضررًا للطلاب.

واقترح توفير ساعات حائط داخل اللجان، لرغبة الطلاب في معرفة الوقت المتبقى، حتى لا يشعروا بالقلق والتوتر.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "فيس بوك" تصفع هواوي من جديد
» بالفيديو.. رقم صادم عن حالات زواج للأطفال
» بالفيديو.. رانيا يوسف تظهر بفيديو "حالة خاصة جداً"
» فنان شهير: عاوز أتطوع فى الجيش
» "الباندا" تنهى الخلافات الصينية الأمريكية
» شاهد.. طفلة تنقذ شقيقتها من غرق محقق بطريقة مثيرة
» إسرائيل تشعل النيران بأراضٍ زراعية بالجولان
» "جوجل" تطلق مزايا جديدة تعرف عليها
» منع دخول طلاب الثانوية العامة الامتحان بساعات اليد
» استقبال صغار "الفراعنة" بالطبل والمزمار بأوزبكستان
» "صلاح" يستحق كل قرش يتقاضاه

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة