فيديو إباحي في اجتماع حكومي

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الحكومة الهندية

مقاطع إباحية

أصيب مسئولون في الهند بالذهول والصدمة عقب عرض لقطات إباحية خلال اجتماع حكومي كبير عبر الفيديو ضم عشرات المسئولين.

وتفاجأ الحاضرون بعرض اللقطات الإباحية التى استمرت نحو 30 ثانية.

وذكرت صحيفة "إندبندنت"، البريطانية أن عرض اللقطات الإباحية تم خلال الاجتماعي في مقر حكومة الولاية بمدينة جايبور، عاصمة الولاية التي تقع في شمال غربي الهند، الأسبوع الماضي.

وكانت موغدها سينج رئيسة دائرة الغذاء في ولاية أركان حكومة ولاية راجستان ترأست الاجتماع وقررت التحقيق فى الأمر ورفع تقرير بشأنه.

وعقد الاجتماع لمراجعة الخطط والبرامج العديدة المتعلقة بالغذاء في الولاية، وفجأة ودون سابق إنذار ظهرت صور فاحشة وأصوات بذيئة من أحد أجهزة الكمبيوتر المحمولة المرتبطة بالاجتماع عبر الفيديو.

وتعهدت سينج بالكشف عن المتهم فى الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه تم توريد بعض "أجهزة الكمبيوتر المحمولة المملوكة للقطاع الخاص للمؤتمر"، وبالصدفة وعن طريق الخطأ تم عرض اللقطات الإباحية على شاشة عملاقة واستمر عرضها 30 ثانية، قبل أن يتم قطع البث عن الشاشة الكبيرة، لكن عرض لقطات الفيديو خارج الشاشة استمر أكثر من دقيقتين قبل أن يتمكن الفريق الفني من إيقافه.

جدير بالذكر أن الحكومة الفيدرالية في نيودلهي بدأت مؤخرا حملة لمنع الوصول إلى المحتوى الإباحي في الهند عن طريق حظر مئات المواقع.


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