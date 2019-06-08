  • السبت 08 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:21 م
بحث متقدم
طالبات الثانوية العامة

اللغة العربية ترسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة

عامر حسين

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بعد بطولة الأمم

الامم المتحدة

وثائق سرية مسربة تحرج الحكومة الفلسطينية

صورة من الفيديو

فيديو جديد لمداهمة الشرطة بؤرة "أبو عيطة" الإرهابية

وزير جزائري

وزير عربي يؤدب مواطنا بالعصا في المطار

علم المثليين

أمريكا تتخذ هذا القرار بشأن رفع علم المثليين فوق سفاراتها

ارشيفية

فيديو إباحي في اجتماع حكومي

صلاح

"صلاح" يستحق كل قرش يتقاضاه

محمد نجم

أرملة محمد نجم تتهم شيخ الحارة بموت زوجها

ارشيفية

وفاة طالبة قبل امتحانات الثانوية العامة بسبب التوتر

بالعريش..

فيديو جديد لمداهمة الشرطة بؤرة "أبو عيطة" الإرهابية

الحياة السياسية

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بعد البغدادي.. ظهور مفاجئ للجولاني.. ما الأسباب

#

الجيش السوداني يطلق النار على الشرطة لحماية المتظاهرين

#

الإعدام لمتهم والمؤبد لـ4 آخرين فى "خلية أكتوبر الإرهابية"

#

وزير الداخلية يزور مصابى حادث الدرب الأحمر

الإرهاب

تن

العريش

عرضت فضائية "تن" منذ قليل مقطع فيديو يوثق لحظة مداهمة قوات الأمن بؤرة أبو عيطة بالعريش، تتخذه العناصر الإرهابية مأوى لهم.

وظهر من خلال الفيديو المعروض تبادل الإرهابيين لإطلاق النار مع قوات الأمن.

وأعلنت وزارة الداخلية مقتل 4 إرهابيين من المتورطين في الهجوم على كمين العريش، خلال تبادل لإطلاق النار، خلال مداهمة أحد العقارات بمنطقة أبوعيطة بالعريش.

وعثرت القوات بحوزة الإرهابيين على 3 بندقيات آلية، وحزام ناسف.

شاهد الفيديو ..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "الباندا" تنهى الخلافات الصينية الأمريكية
» شاهد.. طفلة تنقذ شقيقتها من غرق محقق بطريقة مثيرة
» إسرائيل تشعل النيران بأراضٍ زراعية بالجولان
» "جوجل" تطلق مزايا جديدة تعرف عليها
» منع دخول طلاب الثانوية العامة الامتحان بساعات اليد
» استقبال صغار "الفراعنة" بالطبل والمزمار بأوزبكستان
» "صلاح" يستحق كل قرش يتقاضاه
» لاعب شهير يقبل صحفية حسناء على الهواء
» أول رد من إيران على العقوبات الأمريكية الجديدة
» إصابة طالب ثانوية عامة بجرح قطعي في الوجه
» تريند الثانوية العامة يتصدر "تويتر"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة