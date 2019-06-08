فيديو جديد لمداهمة الشرطة بؤرة "أبو عيطة" الإرهابية

08 يونيو 2019 - 12:48 م

عرضت فضائية "تن" منذ قليل مقطع فيديو يوثق لحظة مداهمة قوات الأمن بؤرة أبو عيطة بالعريش، تتخذه العناصر الإرهابية مأوى لهم.



وظهر من خلال الفيديو المعروض تبادل الإرهابيين لإطلاق النار مع قوات الأمن.



وأعلنت وزارة الداخلية مقتل 4 إرهابيين من المتورطين في الهجوم على كمين العريش، خلال تبادل لإطلاق النار، خلال مداهمة أحد العقارات بمنطقة أبوعيطة بالعريش.



وعثرت القوات بحوزة الإرهابيين على 3 بندقيات آلية، وحزام ناسف.



شاهد الفيديو ..



