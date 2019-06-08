وزير عربي يؤدب مواطنا بالعصا في المطار

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جزائري

العصا

خاد نزار

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر وزير الدفاع السابق خاد نزار، وهو ينهال على مواطن بالعصا.

وبحسب الفيديو فإن الوزير انهال على المواطن بالعصا،  بعدما اتهمه بالمشاركة في قتل الجزائريين.

ويظهر أيضا الوزير وهو يمشي في مطار "أورلي" الباريسي، قبل أن يفاجئه المواطن بسيل من الاتهامات والشتائم، ليرد عليه نزار بضربة عصا، قبل أن يتدخل شخص ثالث لفك الاشتباك بينهما.

كما اتهم المواطن الجنرال الجزائري المتقاعد الذي شغل منصب وزير الدفاع بين سنتي 1990 و1993، بالمشاركة في قتل الجزائريين، وذلك أثناء الفترة التي عرفت بـ"العشرية السوداء"، وهي التهم التي ينفيها نزار الذي يرى فيه أنصاره منقذا للجمهورية الجزائرية.

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