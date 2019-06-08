  • السبت 08 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:20 م
بحث متقدم
طالبات الثانوية العامة

اللغة العربية ترسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة

عامر حسين

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بعد بطولة الأمم

الامم المتحدة

وثائق سرية مسربة تحرج الحكومة الفلسطينية

صورة من الفيديو

فيديو جديد لمداهمة الشرطة بؤرة "أبو عيطة" الإرهابية

وزير جزائري

وزير عربي يؤدب مواطنا بالعصا في المطار

علم المثليين

أمريكا تتخذ هذا القرار بشأن رفع علم المثليين فوق سفاراتها

ارشيفية

فيديو إباحي في اجتماع حكومي

صلاح

"صلاح" يستحق كل قرش يتقاضاه

محمد نجم

أرملة محمد نجم تتهم شيخ الحارة بموت زوجها

ارشيفية

وفاة طالبة قبل امتحانات الثانوية العامة بسبب التوتر

اللغة العربية ترسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة

الحياة السياسية

طالبات الثانوية العامة
طالبات الثانوية العامة

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تريند الثانوية العامة يتصدر "تويتر"

#

بدء مارثون الثانوية العامة باللغة العربية

#

مقترح بإضافة "الصينية" إلى لغات الثانوية العامة

#

أول رد من "التعليم" على واقعة أوراق طلاب بني سويف

عبر طلاب وطالبات الثانوية العامة عن سعادتهم عقب الانتهاء من أداء اختبار اللغة العربية، وأكدوا من أمام مدارس مختلفة بين محافظتى القاهرة والجيزة أنه كان سهلا وفى مستوى الطالب المتوسط.

وقال طلاب بمدرسة رفاعة الطهطاوي بإمبابة، إن امتحان اللغة العربية سهل وبسيط مضيفين أن أسئلة النحو جاءت سهلة على غير المتوقع.

وحرص بعض أولياء الأمور على الدعاء للطلاب من أمام بوابات المدرسة، فضلاً عن قراءة القرآن، وافتراش الأرض لانتظار انتهاء امتحان التربية الدينية وخروج أبنائهم.

كما سادت حالة من الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة بلجان الهرم، بعد أداء امتحان اللغة العربية، لافتين إلى أن الامتحان جاء فى مستوى الطلاب، ولم يتضمن أي أجزاء معقدة.

وأشار الطلاب، لأولياء الأمور المنتظرين أمام اللجان، بعلامات النصر؛ لطمئنتهم على سهولة الامتحان، وقدرتهم على إنجازه في الوقت المحدد له.

وانتابت أولياء الأمور حالة من الفرحة بعد الاطمئنان على أبنائهم، قائلين: "الحمدلله.. اللهم لك الحمد"، فيما دخلت إحدى أولياء الأمور في نوبة بكاء بسبب ما وصفته بـ"دموع الفرحة".

وأضاف الطلاب أن الأجزاء الصعبة فقط في الامتحان كانت في النحو والنصوص، فضلاً عن طول الامتحان نسبيًا، إلا أنهم استطاعوا الإجابة على الأسئلة قبل موعد انتهاء الامتحان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "الباندا" تنهى الخلافات الصينية الأمريكية
» شاهد.. طفلة تنقذ شقيقتها من غرق محقق بطريقة مثيرة
» إسرائيل تشعل النيران بأراضٍ زراعية بالجولان
» "جوجل" تطلق مزايا جديدة تعرف عليها
» منع دخول طلاب الثانوية العامة الامتحان بساعات اليد
» استقبال صغار "الفراعنة" بالطبل والمزمار بأوزبكستان
» "صلاح" يستحق كل قرش يتقاضاه
» لاعب شهير يقبل صحفية حسناء على الهواء
» أول رد من إيران على العقوبات الأمريكية الجديدة
» إصابة طالب ثانوية عامة بجرح قطعي في الوجه
» تريند الثانوية العامة يتصدر "تويتر"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة