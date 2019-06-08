» فاشونيستا سعودية تهاجم جمهورها بسبب "العرى"

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متابعات-علا خطاب

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دافعت الفاشينيستا السعودية، مودل روز، عن ملابسها الجريئة، وذلك بعد انتقادات الجمهور على ملابسها العارية، لافتة إلى أن ملابسها أمر خاص بها.

وكان الجمهور هاجم روز بسبب ملابسها عارية البطن أو بعض الأجزاء الأخرى على الرغم من انتمائها لدولة إسلامية بها الحرم المكي.

وقالت روز في فيديو لها عبر "إنسجرام"  إن ملابسها أمر خاص بها لا يُعني أحد للتعليق عليه، مضيفة أن تربيتها تختلف عن تربية الآخرين لذلك ليس من الضروري أن يقلدها أحد في ملابسها".

واتهمت جمهورها المعترض على ملابسها بالجهل، مؤكدة أنه ليس من حق أحد التعليق على ملابسها.


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