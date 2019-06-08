بالفيديو.. رانيا يوسف تظهر بفيديو "حالة خاصة جداً"

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ظهرت الفنانة رانيا يوسف تغني للمطربة أنغام حيث ظهرت فى مقطع فيديو من داخل سيارتها تردد الأغنية الجديدة "حالة خاصة جداً".

ونشرت "يوسف" مقطع الفيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتبت في تغريدة لها: "حالة خاصة جدًا انتي يا أنغام".

وشاركت "يوسف" جمهورها الفيديو، وهي تقود سيارتها الألمانية الفاخرة، وتستمع لأغنية أنغام وتغني معها، في حالة من السعادة.

وكان آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف، مسلسل "كإنه امبارح"، وعرض في فبراير 2018، بمشاركة أحمد وفيق ومحمد الشرنوبي، وتأليف مريم نعوم، وإخراج حاتم علي.

شاهد الفيديو..


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