  • السبت 08 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر03:39 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

بالصور.. الجريدة الرسمية تنشر قرار جديد للرئيس

صلاح وميسي و رونالدو

"صلاح" ينافس ميسي ورونالدو علي الأفضل عالميًا

فيفا

"فيفا" يقر تعديلات كبيرة على قوانين كرة القدم

محاكمة عز

المحكمة تواجه متهمى "جبهة النصرة" بكتب سيد قطب

مايكل جوف

مرشح لرئاسة حكومة يعترف بتعاطيه الكوكايين

محمود الخطيب

مذكرة ساخنة من مجلس الأهلي لـ"الجبلاية"

عامر حسين

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بعد بطولة الأمم

طالبات الثانوية العامة

اللغة العربية ترسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة

الامم المتحدة

وثائق سرية مسربة تحرج الحكومة الفلسطينية

علم المثليين

أمريكا تتخذ هذا القرار بشأن رفع علم المثليين فوق سفاراتها

صورة لقاصرات تهز عاصمة عربية

الصفحة الأخيرة

صورة القاصرات
صورة القاصرات

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

في رمضان.. أغنية بإيحاءات جنسية في عاصمة عربية

#

إدانات عربية وإسلامية لاستهداف محطتي ضخ نفط بالسعودية

#

لافتة كبيرة بتل أبيب لـ"حسن نصر الله"

#

شاهد.. أول صورة لحفل زفاف ابنة هيفاء وهبي

تويتر

لبنان

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لقاصرات يقمنّ بتدخين النرجيلة في إحد المطاعم ما اغضب عدداً كبيراً من النشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وطالب عدد من النشطاء بمنع التدخين نهائياً في المقاهي والمطاعم، نظراً الى أن هذه العادة تضر الجميع وليس فقط المدخن وحده، فيما طالب آخرون بعدم السماح للأطفال ولمن هم دون الـ18 عاماً بالتدخين نظراً الى خطورتها.

وكان أول من نشر الصورة هو عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله عبر حسابه في "تويتر"، وقال "الصورة في رسم المعنيين في عدم التشدّد بتطبيق القوانين، وفي رسم المقهى الذي يسمح للقاصرين بتدخين النرجيلة من دون أي اكتراث للضوابط".

وتفاعل رواد  موقع التواصل الاجتماعى  مع منشور النائب ، فقال خضر ماجد " بقى الامل وكلمة الحق .. سدد الله خطاكم"

واضاف  حسام الخشن " القضاء لازم يحاسب الأهل لأن مس معقول ولاد موجودين بهيك محل بدون الأهل"

وقال عباس احمد " التربية الاجتماعية فاشلة حاج ،  بدك نتوقع  من اطفال تربو على هيك وعلى ما اعتقد طبيعة الصورة مش بلبنان هيك بعتقد ".




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» جوجل تحذر ترامب من هذه الكارثة
» شاهد.."ضحية" نيمار محمولة على الأيدي
» "المحافظين" يقترح تحويل أرض المدابغ إلى حديقة عامة
» الرئيس يستقبل نظيره الإريتري في الاتحادية
» ذهاب وإياب.. تذكرة القمر بـ58 مليون دولار
» ملعب النصر مكيف بالكامل بالموسم الجديد
» الإمارات تشترى فرقاطتين من فرنسا
» فاشونيستا سعودية تهاجم جمهورها بسبب "العرى"
» صورة لقاصرات تهز عاصمة عربية
» مشروب سحري لخفض ضغط الدم.. تعرف عليه
» على طريقة اللمبى.. أولياء أمور يلقنون الغش لطلاب الثانوية

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    07:03 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة