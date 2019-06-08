» صورة لقاصرات تهز عاصمة عربية

08 يونيو 2019 - 01:20 م

انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لقاصرات يقمنّ بتدخين النرجيلة في إحد المطاعم ما اغضب عدداً كبيراً من النشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وطالب عدد من النشطاء بمنع التدخين نهائياً في المقاهي والمطاعم، نظراً الى أن هذه العادة تضر الجميع وليس فقط المدخن وحده، فيما طالب آخرون بعدم السماح للأطفال ولمن هم دون الـ18 عاماً بالتدخين نظراً الى خطورتها.

وكان أول من نشر الصورة هو عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله عبر حسابه في "تويتر"، وقال "الصورة في رسم المعنيين في عدم التشدّد بتطبيق القوانين، وفي رسم المقهى الذي يسمح للقاصرين بتدخين النرجيلة من دون أي اكتراث للضوابط".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى مع منشور النائب ، فقال خضر ماجد " بقى الامل وكلمة الحق .. سدد الله خطاكم"

واضاف حسام الخشن " القضاء لازم يحاسب الأهل لأن مس معقول ولاد موجودين بهيك محل بدون الأهل"

وقال عباس احمد " التربية الاجتماعية فاشلة حاج ، بدك نتوقع من اطفال تربو على هيك وعلى ما اعتقد طبيعة الصورة مش بلبنان هيك بعتقد ".