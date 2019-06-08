هجرة عائلات إسرائيلية من غزة.. تعرف على السبب

08 يونيو 2019 - 01:39 م

تشهد منطقة غزة حاليًا هجرة للعديد من المستوطنين بسبب الوضع الأمني.

وقالت قناة عبرية إن المئات من الإسرائيليين قرروا الهجرة من منطقة غلاف غزة بسبب الوضع الأمني المتردي في مستوطنات الغلاف خلال السنوات الأخيرة الماضية.

وذكرت القناة الـ"13" العبرية، مساء أمس الجمعة، أن 10 عائلات إسرائيلية من سكان مستوطنات غلاف غزة، من المجلس الإقليمي "شعار هنيغف" يعتزمون مغادرة المستوطنة قبل بداية الصيف، بسبب الوضع الأمني المتوتر.

وأفادت القناة العبرية بأن هذه العائلات جاءت للسكن إلى غلاف غزة لفترة تكيف قبل حوالي عام، وقررت الاستقرار في المستوطنة، لكن في الأشهر القليلة الماضية عاشت هذه العائلات عدة جولات من التصعيد العسكري بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، ليعلنوا أنهم لا يرغبون في البقاء.

وأشارت القناة إلى أن هذه الخطوة تشكل مصدر قلق كبير في مجلس "شعار هنيغف"، تخوفا من أن يتبعها خطوات أخرى من مستوطنين آخرين يقطنون في منطقة غلاف غزة.

ونقلت القناة العبرية على لسان عضو الكنيست، ألون شوستر، من حزب "أزرق أبيض":

إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا يمكن أن يفهم مدى أهمية تحصين وردع منطقة غلاف غزة.