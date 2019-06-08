مرشح لرئاسة حكومة يعترف بتعاطيه الكوكايين

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مايكل جوف
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الكوكايين

مايكل جوف

"أشعر بأسف شديد".. بهذه العبارة اعترف مايكل جوف المرشح البارز لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بأنه تعاطى الكوكايين.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" أمس الجمعة، فإن جوف تعاطى هذا المخدر في تجمعات اجتماعية، عندما كان صحفيًا شابًا.

وأضاف أن ذلك كان خطأ، وعندما أنظر إلى الوراء أعتقد بأنني أتمنى لو لم أفعل ذلك.

وأوضح : "لكنني لا أعتقد بأن أخطاء الماضي تفقد المرء الأهلية، معربا عن أمله في أن لا يمنع هذا الكشف تعيينه كرئيس للوزراء.

وأشار إلى أنه من الواضح أنه سيكون على زملائي في البرلمان وأعضاء حزب المحافظين أن يقرروا الآن، ما إذا كان ينبغي أن أكون زعيما، معربا عن اعتقاده بأن جميع السياسيين لديهم حياة قبل السياسة.

ويأتي هذا الكشف في وقت يتسارع فيه السباق على خلافة ماي، مع بحث المرشحين أوجه الصواب والخطأ في ما يسمى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وكانت ماي قد استقالت من منصب زعيمة حزب المحافظين الحاكم قبل نحو أسبوع، ما أشعل رسميًا منافسة على خلافتها قد تجعل حزبها يتبنى موقفًا أكثر تشددًا إزاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.


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