إيران: ما تمارسه أمريكا إرهاب اقتصادي

08 يونيو 2019 - 02:10 م

وصفت إيران العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاع البتروكيماويات بالإرهاب الاقتصادي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان، صباح اليوم السبت: "هذه العقوبات هي مثال للإرهاب الاقتصادي الأمريكي واستمرارًا لعدوان البيت الأبيض على إيران والإيرانيين"، متابعًا: "نحن ندين بشدة العقوبات التي تمارسها الإدارة الأمريكية".

وأضاف موسوي "أسبوع واحد فقط من الصبر كان كافيا ليُظهر ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الدعوة للتفاوض مع إيران"، مؤكدا "سياسة الضغوط القاسية الأمريكية سياسة فاشلة وجربها رؤساء أمريكيون سابقون وفشلوا".

ولفت موسوي "يجب على العالم أن يقف أمام النقض الواضح لقرارات الأمم المتحدة من قبل واشنطن وفرضها عقوبات على إيران".

وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران، ممثلة في شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية، و39 من الشركات التابعة لها، بزعم تقديمها الدعم المالي لفيلق الحرس الثوري الإسلامي في إيران.