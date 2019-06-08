» الرئيس يستقبل نظيره الإريتري في الاتحادية

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يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد قليل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بقصر الاتحادية في مصر الجديدة.

وقال أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس السيسي بنظيره الإريتري بعد ظهر اليوم بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

ويأتي اللقاء في إطار حرص مصر على التواصل والتنسيق المستمر مع أشقائها من القارة الأفريقية وتدعيم التعاون والتنسيق معهم في جميع المجالات، كما تعد العلاقات بين مصر وإريتريا من أكثر العلاقات الأفريقية تميزًا ويمكن وصفها بالعلاقات الإستراتيجية المبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى.


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