» "المحافظين" يقترح تحويل أرض المدابغ إلى حديقة عامة

08 يونيو 2019 - 02:23 م

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وعضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بشأن رغبة بعض المواطنين في تحويل أرض المدابغ بمصر القديمة إلى حديقة عامة.

وقال "قرطام"، في تصريحات صحفية إن أرض المدابغ بمنطقة مصر القديمة تعتبر إحدى المناطق الهائلة بالسكان، فضلًا عن كونها واحدة من أحياء القاهرة الكبرى، لذلك من الضرورى تحويلها إلى حديقة عامة، حتى تصبح متنفسا جيدًا للمواطنين، خاصة أن تلك المنطقة عانت طويلًا من وجود المدابغ التي أثرت سلبًا على البيئة عن طريق تلوث الهواء بسبب روائح المدابغ، وما تركته من آثار سلبية على صحة المواطنين المقمين بها.

وأشار الحزب، إلى أنه تم صدور قرار بنقل المدابغ إلى الروبيكى بمدينة بدر، حتى تكون منطقة صناعية خاصة بأعمال المدابغ، دون مراعاة إزالة ما خلفته المدابغ من أثار نفسيه وبيئية على سكان منطقة مصر القديمة.