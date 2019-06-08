بالصور.. الجريدة الرسمية تنشر قرار جديد للرئيس

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متابعات - الدويني فولي

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري لمدة 4 سنوات جديدة، برئاسة اللواء صبري عبد اللطيف علي.


وتضمن القرار وجود نائب عن وزير الداخلية، وأخر عن وزير السياحة، كما تضمن القرار ضرورة وجود مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وممثل عن محافظة القاهرة يتم اختياره من قبل المحافظ.


ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار الرئيس الذي حمل رقم 250 لسنة 2019 وجاءت تفاصيله كالتالي:



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