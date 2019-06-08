طلب إحاطة بشأن إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية

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حسن علام- متابعات

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تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطـلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن تصنيف منظمة الصحة العالمية إدمان الأطفال والمراهقين للألعاب الالكترونية بأنه اضطراب عقلي.
وقالت النائبة، إن منظمة الصحة العالمية صنفت إدمان الأطفال والمراهقين لألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية، كاضطراب عقلي، مما يتطلب معه إجراءات حثيثة لمنع الأطفال من ممارسة الألعاب لمدة طويلة.

وأشارت إلى أن بعض أسوأ الحالات التى شوهدت فى الأبحاث العالمية كانت لمدمني الألعاب الذين يقضون مدة تصل إلى 20 ساعة متواصلة فى اليوم، على حساب أنشطة يومية ضرورية أخرى بما فيها النوم والأكل والعمل أو المدرسة، وهناك انتشار لذلك بشكل واسع في مصر.


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