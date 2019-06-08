مقترح برلماني بإنشاء فصل للإعاقات الذهنية بقرى المنيا

تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن إنشاء فصل للإعاقات الذهنية بمركز مغاغة بمحافظة المنيا.

وقال "غيته"، إنه رغم وجود أعداد كثيرة من الطلاب المصابين بالإعاقة الذهنية في محافظة المنيا، لا يوجد أي فصول مخصصة لهم أو مدرسين قادرين على التعامل مع حالتهم.

وقال "غيته"، إنه رغم وجود أعداد كثيرة من الطلاب المصابين بالإعاقة الذهنية في محافظة المنيا، لا يوجد أي فصول مخصصة لهم أو مدرسين قادرين على التعامل مع حالتهم.