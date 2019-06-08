مقترح برلماني بإنشاء فصل للإعاقات الذهنية بقرى المنيا

تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن إنشاء فصل للإعاقات الذهنية بمركز مغاغة بمحافظة المنيا.
وقال "غيته"، إنه رغم وجود أعداد كثيرة من الطلاب المصابين بالإعاقة الذهنية في محافظة المنيا، لا يوجد أي فصول مخصصة لهم أو مدرسين قادرين على التعامل مع حالتهم.
ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كانت قد وعدت قبل ذلك بإنشاء فصول للطلاب الذين يعانون من أكثر من إعاقة ذهنية، إلا أن ذلك لم يتم بشكل يكفي لعدد الطلبة، وخاصة في مركز مغاغة بالمنيا الذي يخلو من وجود فصل واحد لطلبة الإعاقة الذهنية.