معركة جديدة بين الأهلي والزمالك بسبب «نادي القرن»

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القرن

أكد الإعلامي خالد الغندور، ظهير الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» وافق على فتح ملف نادي القرن الماضي في أفريقيا.

وتابع الغندور فى مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلاً: «الكاف سيحقق في الأمر بكل جدية وعلى كل محبي الزمالك تقديم كافة المستندات عبر السوشيال ميديا التي تثبت أن نادينا هو الأحق باللقب».

جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي قد أعلن الأهلي بطلاً للقرن الماضي في عام 2001 بفارق 3 نقاط في الترتيب عن الزمالك.



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