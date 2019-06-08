» مدافع الجزائر: لن نتنازل عن التتويج ببطولة أمم أفريقيا

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الجزائر

المصريون

امم افريقيا

أكد يوسف عطال، مدافع الجزائر، على جاهزية منتخب بلاده لإسعاد الشعب الجزائرى بالحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل.

وقال يوسف عطال، فى تصريحات لصحيفة "النهار" الجزائرية، "المعنويات مرتفعة وتشعر أن جميع اللاعبين يرغبون فى تقديم الإضافة، وإن شاء الله سنقدم كل ما لدينا من طاقة من أجل تشريف الخضر خلال النهائيات المقبلة".

وأضاف مدافع منتخب الجزائر، "الحصول على بطولة كأس الامم الافريقية هدف الجميع وهذا شىء يشرفني، وإن شاء الله نقدم الأفضل كمجموعة والذهاب بعيدًا في الكان".

وأعلن الاتحاد الجزائرى لكرة القدم أن منتخب الجزائر سيصل القاهرة 18 يونيو على متن طائرة خاصة للخطوط الجزائرية، للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسيخوض منتخب الجزائر مباراتين وديتين على هامش المعسكر التدريبي الذى سيقام فى قطر، الأولى أمام بورندى يوم 11 يونيو المقبل، فيما ستقام الثانية يوم 16 من الشهر ذاته ضد منتخب مالى، وذلك قبل السفر إلى مصر.

وسيلعب المنتخب الجزائرى ضمن المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية برفقة السنغال وكينيا وتنزانيا.

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