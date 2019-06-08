  • السبت 08 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر09:35 م
بحث متقدم
الخطيب

الأهلي يلجأ لـ«الفيفا» والمحكمة الرياضية.. ويطالب بحسم أربعة ملفات

محمد نجم

أول تعليق من أسرة «نجم» على سبب وفاته

أرشيفية

الأطباء: «تخريج دفعات استثنائية» تهديد لحياة المصريين

وزارة التعليم

حال الغش في الامتحانات.. عزيزي طالب الثانوية: هذه العقوبات في انتظارك

نجيب سرور

صور.. نجل الشاعر «نجيب سرور» يصارع الموت في الهند (القصة كاملة)

أرشيفية

لهذه الأسباب.. أزمة «ليمون» في مصر غير مسبوقة

الداخلية

مقتل 4 من «المتورطين» في هجوم العريش

المجلس العسكري السوداني

بيان من «العسكري» السوداني بشأن وساطة إثيوبيا

صلاح

«صن» البريطانية: رحيل «صلاح» عن ليفربول بات قريبًا

هجوم مسلح في ليبيا - أرشيفية

طلب أممي بهدنة عاجلة فى ليبيا

أسعار تذاكر ودية مصر وتنزانيا

الرياضة

منتخب مصر
منتخب مصر

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تخفيض أسعار تذاكر أمم أفريقيا

#

سجال ساخر بين "صلاح والبزاوي" حول تذاكر أمم أفريقيا

#

"صلاح" يسخر من أسعار تذاكر بطولة أفريقيا

#

تعليق ساخر لـ"إبراهيم فايق" على أسعار تذاكر أمم أفريقيا

مصر

تنزانيا

المصريون

قرر اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة طرح تذاكر مباراة مصر وتنزانيا الودية يوم الاثنين المقبل، المقرر إقامتها على ملعب برج العرب في التاسعة مساء 13 يونيو الحالى، وذلك من خلال 3 مراكز توزيع فى ناديى الأوليمبى والترام وميدان المطار ببرج العرب.

ووافقت الجهات الأمنية على دخول الجماهير بواقع 30 ألفا، بناء على طلب اتحاد الكرة. يذكر أن منتخب مصر يقع فى المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا مع منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.

وصرح عامر حسين رئيس منطقة الأسكندرية المكلفة بتنظيم المباراة أنه تحديد سعر التذكرة الموحدة ب 30 جنيه والأولى ب 100 جنيه.

كما حددت إدارة ستاد برج العرب أبواب 5 و 6 و 7 لدخول حاملي التذاكر الموحدة وباب 3 لحاملي تذاكر الدرجة الأولى وباب 10 للمقصورة الرئيسية وباب 2 للفريقين والحكام والإعلام وجمهور الفريق الضيف.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة فرنسا وتركيا
» أسعار تذاكر ودية مصر وتنزانيا
» السعودية تكشف أسرارًا جديدة عن «بن لادن»
» مدافع الجزائر: لن نتنازل عن التتويج ببطولة أمم أفريقيا
» ملف مشترك بين البرتغال وإسبانيا لتنظيم مونديال 2030
» تجدد الصراع بين الأهلي والزمالك بسبب «نادي القرن»
» حظر «الأجهزة الذكية» في اجتماعات مجلس الوزراء
» تصفيات أوروبا.. كرواتيا تهزم ويلز 1/2
» الترجي يقرر إعادة كأس دوري الأبطال والميداليات
» ترامب: القمر جزء من المريخ
» فرض حراسة خاصة على محمد صلاح

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة