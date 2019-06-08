أول تعليق من أسرة «نجم» على سبب وفاته

08 يونيو 2019 - 09:19 م

رد شريف نجم، نجل الفنان الراحل محمد نجم، على تصريحات محمد الشواف، رئيس تحرير برنامج "شيخ الحارة"، وتبرؤ الأخير من حلقة الفنان أحمد آدم بعد دعاوى تسببها فى وفاة الفنان الراحل.

وأوضح "شريف"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم سيد علي، أن حلقة الفنان أحمد آدم ببرنامج "شيخ الحارة" كانت اليوم الثاني من شهر رمضان الماضي، ولم يكن أحد بالأسرة يتابعها، حتى فوجئ الفنان الراحل بأحد أصدقائه من دولة الكويت يرسل له فيديو الحلقة، وهو يتحدث بكلام لا يصح عن أستاذه، معقبًا: "قال في حق والدي كلام ميصحش على نجم كوميدي كبير له تلامذته، وأحمد آدم كان من ضمن تلامذته الفاشلين".

وأكد أن والده الراحل عقب مشاهدته الفيديو أصيب بوعكة صحية، بعد ارتفاع ضغط الدم، وفي اليوم التالي تم إجراء أشعة رنين مغناطيسي له على المخ، فأظهرت إصابته بجلطة كبيرة جدًا، مضيفًا: "الأعمار بيد الله والدوام لله، ولكن حديث أحمد آدم في شيخ الحارة بشكل سيئ عن والدي كان سببًا في تدهور حالته الصحية".

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كان قد عرض أثناء استضافة الفنان أحمد آدم مقطع فيديو للفنان محمد نجم أثناء حديثه عن آدم في لقاء مع الإعلامي وائل الإبراشي قال فيه إن آدم يقلده ويجب أن تكون له شخصية مستقلة.

ورد أحمد آدم على هذا الحديث في "شيخ الحارة" قائلا: إن لديه القدرة أن يجعل الناس تكره محمد نجم في ليلة واحدة، بسبب مواقف شاهدها في مسرحه.

وأكمل: لكني لن أفعل هذا ولن أقول لماذا تركت العمل معه احتراما لكبر سنه، ولأن الحديث سيكون فيه إهانة له.