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شاهد.. «رونالدو» يوقف حافلة منتخب البرتغال بسبب طفل

الرياضة

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

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رونالدو

المصريون

أوقف البرتغالي كريستيانو رونالدو صانع ألعاب نادي يوفيننتوس الإيطالي، حافلة منتخب بلاده، بسبب لافتة رفعها طفل على الطريق، في خطوة نالت إعجاب الكثيرين من متابعي كرة القدم حول العالم.

 ونشر موقع "جول" الرسمي، مقطعا مصورا للنجم البرتغالي برفقة طفل صعد لحافلة المنتخب البرتغالي بعدما توقفت بطلب من رونالدو.

والتقط رونالدو الصور مع الطفل الذي ارتسمت على وجهه ملامح الفرح والتي بادلها النجم البرتغالي بعفوية مطلقة.

وكان الطفل حاملاً بيده ورقة كتب عليها اسم النجم البرتغالي.

يذكر أن المنتخب البرتغالي ستعد لمواجهة نظيره الهولندي غدا الأحد 9 يونيو، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.


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