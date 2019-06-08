» فضيحة جنسية تطيح برئيس اتحاد الكرة

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم السبت، إيقاف كيرامودان كريم رئيس اتحاد الكرة في أفغانستان مدى الحياة مع توقيع غرامة مالية عليه.

ووفقًا لبيان منشور على موقع «فيفا»، «نود الإعلان عن اتخاذ قرار بإيقاف رئيس اتحاد أفغانستان مدى الحياة من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم من عمل إداري أو أي شيء آخر، بسبب إساءة استخدام منصبه كرئيس اتحاد والإساءة الجنسية للاعبات المنتخب».

وأضاف البيان، «تقرر أيضًا فرض غرامة مالية عليه تقدر قيمتها مليون فرنك سويسري».

وكانت خمس لاعبات من المنتخب الأفغاني قد تقدمن بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، مما دفع «فيفا» لفتح تحقيق حول الواقعة في وقت سابق، ليصدر قراره اليوم.


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