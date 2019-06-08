رئيس وزراء الهند يدعو لمؤتمر دولي لمحاربة الإرهاب

08 يونيو 2019 - 10:40 م

دعا رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، السبت، لعقد مؤتمر دولي لمواجهة خطر الإرهاب في المنطقة وفي العالم.



جاء ذلك في كلمة ألقاها مودي ببرلمان جزر المالديف بالعاصمة ماليه، وذلك خلال أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.



وقال رئيس وزراء الهند إن "الإرهاب لا يمثل تهديدا لبلد ما فحسب، بل للحضارة (الإنسانية) كلها".



وتابع مودي متسائلا أن "المجتمع الدولي عمل بنشاط من أجل اتفاقية عالمية، وكثير من المؤتمرات لمواجهة تهديد تغير المناخ، لماذا لا يتم ذلك مع قضية الإرهاب؟".



ودعا إلى "عقد مؤتمر دولي لإجراء مناقشات جادة تستهدف الوصول إلى نتائج من أجل سد الثغرات التي يستغلها الإرهابيون، ومن يدعمهم".



ولفت مودي أن "المالديف تمثل أولوية في سياسة الجوار".

