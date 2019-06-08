» تركيا تقهر بطل العالم وتتصدر مجموعتها بتصفيات أوروبا

08 يونيو 2019 - 11:30 م

حقق المنتخب التركي، السبت، فوزًا هاما على ضيفه الفرنسي (بطل العالم) بهدفين دون رد في الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).



جاءت المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريقين؛ حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم.



وانتظرت الجماهير التركية حتى الدقيقة 30 ليتمكن أصحاب الديار من تسجيل هدف التقدم عن طريق كآن آيهان.



وفي الوقت الذي بحث فيه المنتخب الفرنسي عن التعادل، أضاف المنتخب التركي الهدف الثاني عبر جنكيز أوندر في الدقيقة 40 ليخرج أصحاب الأرض والجمهور متقدمين في شوط المباراة الأول بثنائية نظيفة.



وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني؛ حيث تبادل الفريقان الهجمات وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين دون أن تتغير النتيجة، ليخرج المنتخب التركي فائزًا باللقاء.



كان منتخب آيسلندا فاز في وقت سابق على ألبانيا بهدف نظيف، وبالنتيجة ذاتها تغلب منتخب مولدوفا على أندورا ضمن المجموعة ذاتها.

