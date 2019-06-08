  • الأحد 09 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:47 ص
بحث متقدم
ترامب ونتنياهو

"أديب" يكشف آخر حكايات صفقة القرن والسيناريوهات المتوقعة

أرشيفية

هذا هو سر الارتفاعات الجنونية في أسعار الليمون

المترو

مترو الأنفاق يكشف حقيقة ارتفاع أسعار التذاكر

الأهلي

الأهلي يكشف موقفه النهائي بشأن الانسحاب من الدوري

أحمد أحمد

عمرو فهمي يفجر مفاجأة مدوية بشأن رئيس "الكاف"

الإعلامي عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على حادث سيناء الإرهابي.. هذا ما قاله

نادي للكلاب

«دلع كلبك».. افتتاح أول نادٍ للكلاب بالحى الراقى

الخطيب

الأهلي يلجأ لـ«الفيفا» والمحكمة الرياضية.. ويطالب بحسم أربعة ملفات

أرشيفية

الأطباء: «تخريج دفعات استثنائية» تهديد لحياة المصريين

نجيب سرور

صور.. نجل الشاعر «نجيب سرور» يصارع الموت في الهند (القصة كاملة)

بالفيديو..

مترو الأنفاق يكشف حقيقة ارتفاع أسعار التذاكر

آخر الأخبار

المترو
المترو

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"الوطنية للإعلام" تزف بشرى سارة بشأن بث بطولة إفريقيا

#

سر ارتفاع أسعار الدواجن قبل رمضان

#

الحقيقة الكاملة لارتفاع أسعار السجائر والمعسل

#

"مترو الأنفاق" يكشف نسبة المتهربين من شراء التذاكر

أكد أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، أن مترو الإنفاق يعد أفضل وأنظف وأسرع وسيلة مواصلات في القاهرة الكبرى، مؤكدا أن مترو مصر الجديدة مماثل لأي مترو في دول العالم.
وأوضح "عبدالهادي" - في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"- أنه سيتم افتتاح 3 محطات إضافية في الخط الثالث للمترو يوم السبت المقبل بحيث يبدأ الخط الثالث للمترو من محطة العتبة وحتى محطة نادي الشمس.
وتابع:"الخط الثالث مختلف عن باقي الخطوط لأنه يحتوي على مصاعد كهربائية من الشارع وحتى رصيف المحطة ومكيفات هواء في كافة المخططات وجميع قطارات الخط الثالث المترو مكيفة، بالإضافة إلى تواجد ماكينات آلية لصرف التذاكر في الخط الثالث للمترو".
وفيما يتعلق بأسعار المترو نفى المتحدث الرسمي باسم هيئة مترو الإنفاق زيادة أسعار تذاكر المترو في الفترة الحالية.
 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ماذا قال عمرو أديب عن زوجة محمد صلاح ؟
» شريف مدكور يتحدث عن اكتشافه للمرض وكيف بدأ رحلة العلاج
» هذا ما قاله "أديب" بشأن انسحاب الأهلي من الدوري
» مفاجأة.. المغرب وفرنسا "لا تعلمان شيئا" عن صفقة القرن
» تركيا تقهر بطل العالم وتتصدر مجموعتها بتصفيات أوروبا
» الهند.. مكافأة مالية لتعزيز البحث عن طائرة مفقودة
» أول تعليق من أسرة «نجم» على سبب وفاته
» لهذه الأسباب.. أزمة «ليمون» في مصر غير مسبوقة
» «صن» البريطانية: رحيل «صلاح» عن ليفربول بات قريبًا
» فضيحة جنسية تطيح برئيس اتحاد الكرة
» بيان من «العسكري» السوداني بشأن وساطة إثيوبيا

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس