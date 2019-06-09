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30 ألف مشجع في لقاء مصر وتنزانيا الودي

الرياضة

منتخب مصر
منتخب مصر

المصريون ووكالات

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، طرح تذاكر مباراة منتخب مصر الأول أمام نظيره التنزاني، للجماهير، بعد غد الإثنين.
ويلعب المنتخب الوطني مع تنزانيا وديًا يوم 13 يونيو الجاري، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في إطار استعدادات «الفراعنة» للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.
وقال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، رئيس منطقة الإسكندرية، إن عملية بيع تذاكر اللقاء ستكون من خلال ثلاثة مراكز توزيع في ناديي الأوليمبي والترام، وميدان المطار ببرج العرب.
وأوضح عامر حسين أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 30 ألف مشجع في مباراة مصر وتنزانيا، حيث تم تحديد مبلغ 30 جنيها سعر التذكرة الموحدة، و100 جنيه للدرجة الأولى، كما حددت إدارة استاد برج العرب بوابات 5 و6 و7 لدخول حاملي التذاكر الموحدة، وبوابة 3 لحاملي تذاكر الدرجة الأولى، وبوابة 10 للمقصورة الرئيسية، وبوابة 2 للفريقين والحكام ووسائل الإعلام، وجمهور المنتخب التنزاني.

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