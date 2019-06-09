» تعديلات جديدة على قوانين كرة القدم .. تعرف عليها

09 يونيو 2019 - 07:10 ص

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقرار العديد من التعديلات على القوانين المنظمة للعبة كرة القدم لمنع إضاعة الوقت ولزيادة المتعة.



وفيما يلي هذه التعديلات:





أولاً - إسقاط الكرة:

إذا تم إيقاف الكرة داخل منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون لحارس المرمى فقط ، و اذا تم إيقافها خارج منطقة الجزاء فإن الإسقاط سيكون للاعب واحد وهو اخر من لمس الكرة قبل إيقافها

ثانياً – الأخطاء:

لن يُسمح للاعبي الفريق بالوقف بحائط الصد مع لاعبي الخصم عند الأخطاء بشكل قريب و واضح ، وإذا وقف بجانهم و نُفذ الخطأ فيعتبر خطأ معاكس

وقوف لاعبي الفريق مع لاعبي الخصم بالأخطاء ليس له فائدة و يتسببون بإضاعة الوقت و الاحتكاكات.

ثالثاً - عقوبات الاحتفال بالهدف :

العقوبة التي تصدر من الحكم بعد الاحتفال الغير قانوني ( مثل نزع القميص ) و تم إلغاء الهدف ، فإن العقوبة تبقى ولا تُزال.

رابعاً - ركله المرمى :

السماح للاعب باستقبال الكرة من صديقه الحارس حتى وأن كان اللاعب داخل منطقة الجزاء

الفائدة : سيساعد على السرعة باللعب.

خامساً - قرعة الحكم :

الفريق اللي يفوز بالقرعة له الحق في إختيار لعب ركلة البداية أو المرمى الذي يُهاجم عليه (سابقًا اذا فاز بالقرعة يختار المرمى يهاجم عليه)

سادساً - التبديلات :

عندما يتم تغيير لاعب فعليه مغادرة الملعب من أقرب خط خروج له من الملعب

الفائدة : عدم إضاعة الوقت

سابعاً - ضربات الجزاء :

1- يمكن لمنفذ ضربة الجزاء الحصول على علاج أو تقييم سريع من الطاقم الطبي قبل التنفيذ

2- غير مسموح لحارس المرمى لمس العارضة أو الشباك ويجب أن يضع على الأقل جزء من قدم واحدة على خط المرمى عند تنفيذ ضربة الجزاء.

ثامنًا - لمسة اليد:

أي لمسة يد يعتبر خطأ حتى ولو لم تكن بشكل متعمد.

تاسعًا - الإنذارات :

اذا قرر الحكم إشهار بطاقة صفراء أو حمراء لكن الفريق الآخر قام بصنع فرصة تسجيل فيمكن للحكم تأجيل إشهار البطاقة حتى نهاية الهجمة.

- سابقًا اذا قرر إشهار بطاقة حمراء الحكم يُوقف المباراة