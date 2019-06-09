» فنان شهير يسخر من هنيدي .. والأخير يرد بإهانة بالغة

كتب هنيدي: "طبعًا كان حلمي من زمان أجسد عقلة الأصبع، عشان أنقل إحساس الناس القصيرة ليكوا، وأحب أطمن المنتج من موقعي هذا إنك مش هتتكلف فلوس كتير في الجرافيك، مش محتاج تنقص اكتر من 5 سم".

كتب هنيدي: "طبعًا كان حلمي من زمان أجسد عقلة الأصبع، عشان أنقل إحساس الناس القصيرة ليكوا، وأحب أطمن المنتج من موقعي هذا إنك مش هتتكلف فلوس كتير في الجرافيك، مش محتاج تنقص اكتر من 5 سم".