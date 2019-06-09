  • الأحد 09 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:19 ص
بحث متقدم
ارشيف

تفاصيل مثيرة عن التاريخ السري للكرة النسائية

عبد الخالق عبد الله

مذيعة الجزيرة لـ مستشار بن زايد: "استغفر ربك"

ارشيف

عصيان مدني بالسودان لحين تسليم السلطة

ارشيفية

مركز تجميل يصور السيدات عاريات

فيديو.. أحمد أدم : سنحارب الإرهابيين بـ"الفياجرا"

نجل محمد نجم: أحمد آدم وراء وفاة والدي

البشير

تعرف على عرض البشير الذى رفضته السعودية

الشيخ صباح و أمير قطر

أمير الكويت يتلقى رسالة من قطر.. تعرف على التفاصيل

ترامب

مفاجأة.. منافس جديد لـ ترامب من الديمقراطيين

ارشيف

"صلاح" يحيى جمهوره من على متن "يخت"

عمرو أديب

أديب لـ"المصريين": "مش لازم تشربوا ليمون"

أمير الكويت يتلقى رسالة من قطر.. تعرف على التفاصيل

الحياة السياسية

الشيخ صباح و أمير قطر
الشيخ صباح و أمير قطر

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

منع الوافدين من مغادرة الكويت.. تعرف على السبب

#

موائد الرحمن .. تعرف على أول من أنشأها

#

رسالة جديدة من البحرين إلى قطر

#

أول رد من سامح شكري على انسحاب أمير قطر من قمة تونس

قطر

الكويت

قمة مكة

تلقى أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس رسالة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبعث أمير قطر، ببرقيتي تعزية إلى أمير دولة الكويت وإلى رئيس مجلس الوزراء، في وفاة والدة رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كشف مؤخرا أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد "سيطرح مبادرة وأفكارا جديدة لحل الأزمة الخليجية"، مُشيدا بجهود الكويت المستمرة.

وقال محمد بن عبد الرحمن إن "الأزمة الخليجية طرحت في القمة الخليجية في مكة (الأسبوع الماضي) من قبل جانب واحد فقط، هو سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي طلب من كل الدول وضع حد لهذه الأزمة ووضع حلول لها، ولكن لم يكن هناك التجاوب المناسب على المستوى نفسه الذي طرحه سمو الشيخ صباح الأحمد ولم يحصل أي اختراق حتى الآن"؛ وفقا لصحيفة الشرق.   

وأكد أن الوساطة الكويتية ما زالت مستمرة، "والشيخ صباح جهوده مُقدّرة، ونحن على تواصل مستمر، ونرحب بأي مبادرة من سمو الأمير لوضع حد لهذه الأزمة"، معربا عن أمله بإنهائها ووضع حد لها لمصلحة شعوب المنطقة.

وكرر انفتاح قطر على كل المبادرات لحل الأزمة، على أساس الاحترام المتبادل والجلوس لطاولة الحوار، وأن تطرح الدول تحدياتها ومخاوفها، وبالمقابل تطرح قطر مخاوفها وتحدياتها التي تولدت لديها بعد الأزمة.

وفي 5 يونيو من عام 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسئولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ماجد المصرى يحذر متابعيه من هذا الأمر
» «رامز وجميلة» يحصدان 11 مليون في أيام العيد
» أعمال شغب في نهائي الجزائر.. تسببت في هذا الأمر
» السقا: والدي كان حاضرًا في "ولد الغلابة"
» أوروبا على استعداد لاتخاذ موقف حاسم بشأن مواقع التواصل
» طريقة جديدة لإجبار رواد المطاعم على دفع الفواتير
» أب يغتصب ابنته.. والطب الشرعى يكشف مفاجأة
» اليوم محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية
» متى يكون فنجان القهوة قاتلا
» لهذا السبب.. فلسطين تجهز شكوى للجنائية الدولية
» الأهلي يستأنف تدريباته بـ "التتش"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس