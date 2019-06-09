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المسيرة:

استهداف مطار جازان بطائرة مسيرة

عرب وعالم

طائرات مسيرة
طائرات مسيرة

متابعات - أمينة عبد العال

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هاجمت صباح اليوم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، مطار جازان جنوب غربي السعودية، بعمليات جوية بطائرات مسيرة مفخخة.

وزعمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن سلاح الجو المسير نفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2K على مطار جازان.

ونقلت "المسيرة" عن مصدر في سلاح الجو المسير، أن "الهجمات الجوية على مطار جازان استهدفت مرابض ومحطات الطائرات من دون طيار المشاركة في العدوان على اليمن"، مضيفًا أن "الهجمات الجوية تأتي بعد أن حولت دول العدوان مطار جازان إلى قاعدة عسكرية للعدوان على اليمن".

ويعد هجوم "أنصار الله" على مطار جازان هو الثاني من نوعه خلال نحو أسبوعين، حيث أعلنت الجماعة في 26 مايو المنصرم استهداف مرابض الطائرات الحربية فيه بطائرة مفخخة مسيرة من ذات النوع.


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