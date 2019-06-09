  • الأحد 09 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:18 ص
بحث متقدم
ارشيف

تفاصيل مثيرة عن التاريخ السري للكرة النسائية

عبد الخالق عبد الله

مذيعة الجزيرة لـ مستشار بن زايد: "استغفر ربك"

ارشيف

عصيان مدني بالسودان لحين تسليم السلطة

ارشيفية

مركز تجميل يصور السيدات عاريات

فيديو.. أحمد أدم : سنحارب الإرهابيين بـ"الفياجرا"

نجل محمد نجم: أحمد آدم وراء وفاة والدي

البشير

تعرف على عرض البشير الذى رفضته السعودية

الشيخ صباح و أمير قطر

أمير الكويت يتلقى رسالة من قطر.. تعرف على التفاصيل

ترامب

مفاجأة.. منافس جديد لـ ترامب من الديمقراطيين

ارشيف

"صلاح" يحيى جمهوره من على متن "يخت"

عمرو أديب

أديب لـ"المصريين": "مش لازم تشربوا ليمون"

السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس.. هذه التفاصيل

الصفحة الأخيرة

السعودية
السعودية

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

مفاجآت جديدة في قضية اتهام رونالدو باغتصاب سيدة أمريكية

#

مخرجة "زي الشمس" تكشف مفاجأة عن المسلسل

#

أول فيديو من تحت الماء للأضرار التي لحقت بالسفن السعودية

#

فنان شهير يعلن وقف التعامل مع تركي آل الشيخ

تزامنًا مع انطلاق فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، عن بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، حيث تستمر لمدة 3 أشهر تبدأ بتاريخ 15 يونيو وتستمر حتى 15 سبتمبر

وأكدت الوزارة أن قرار منع العمل تحت أشعة الشمس يطبق على جميع المنشآت من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة الـ3 مساءً.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزام الوزارة بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين وتجنيبهم ما قد يسبب مخاطر صحية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ماجد المصرى يحذر متابعيه من هذا الأمر
» «رامز وجميلة» يحصدان 11 مليون في أيام العيد
» أعمال شغب في نهائي الجزائر.. تسببت في هذا الأمر
» السقا: والدي كان حاضرًا في "ولد الغلابة"
» أوروبا على استعداد لاتخاذ موقف حاسم بشأن مواقع التواصل
» طريقة جديدة لإجبار رواد المطاعم على دفع الفواتير
» أب يغتصب ابنته.. والطب الشرعى يكشف مفاجأة
» اليوم محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية
» متى يكون فنجان القهوة قاتلا
» لهذا السبب.. فلسطين تجهز شكوى للجنائية الدولية
» الأهلي يستأنف تدريباته بـ "التتش"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس