مفاجأة.. منافس جديد لـ ترامب من الديمقراطيين

كشف استطلاع للرأي بولاية آيوا الأمريكية، عن أن جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق تصدر الديمقراطيين لنيل ترشيح الحزب للرئاسة، متقدمًا على بيرني ساندرز وإليزابيث وارن وبيت بوتيجيج.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "دي موين ريجيستر" و"سي.إن.إن" و"ميدياكوم ايوا" أن 24% من الناخبين الديمقراطيين المحتملين في ولاية آيوا يفضلون بايدن كخيار أول بالنسبة لهم، إذ ستدشن آيوا سباق الترشيحات الرئاسية في مايو المقبل.

ويفضل 16% ممن شملهم الاستطلاع السيناتور الأمريكي ساندرز في حين حصلت السيناتور وارن على 15% وبوتيجيج رئيس بلدية ساوث بولاية انديانا على 14% ولم يصل أي من المرشحين الآخرين إلى نسبة العشرة بالمئة.

يُشار إلى أن أكثر من 20 مرشحًا ديمقراطيًا يتنافسون على فرصة مزاحمة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي سيعلن رسميًا تدشين حملة انتخابه لفترة جديدة.

و"بايدن" مستمر في تصدر معظم الاستطلاعات الوطنية واستطلاعات الولايات منذ دخوله السباق أواخر أبريل الماضي، فيما حل ساندرز في المركز الثاني خلف بايدن في معظم الاستطلاعات.