  • الأحد 09 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:20 ص
بحث متقدم
ارشيف

تفاصيل مثيرة عن التاريخ السري للكرة النسائية

عبد الخالق عبد الله

مذيعة الجزيرة لـ مستشار بن زايد: "استغفر ربك"

ارشيف

عصيان مدني بالسودان لحين تسليم السلطة

ارشيفية

مركز تجميل يصور السيدات عاريات

فيديو.. أحمد أدم : سنحارب الإرهابيين بـ"الفياجرا"

نجل محمد نجم: أحمد آدم وراء وفاة والدي

البشير

تعرف على عرض البشير الذى رفضته السعودية

الشيخ صباح و أمير قطر

أمير الكويت يتلقى رسالة من قطر.. تعرف على التفاصيل

ترامب

مفاجأة.. منافس جديد لـ ترامب من الديمقراطيين

ارشيف

"صلاح" يحيى جمهوره من على متن "يخت"

عمرو أديب

أديب لـ"المصريين": "مش لازم تشربوا ليمون"

نجل محمد نجم: أحمد آدم وراء وفاة والدي

الصفحة الأخيرة

فيديو.. أحمد أدم : سنحارب الإرهابيين بـ"الفياجرا"
فيديو.. أحمد أدم : سنحارب الإرهابيين بـ"الفياجرا"

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من أسرة «نجم» على سبب وفاته

#

نجل محمد نجم عن حالة والده: لا نملك سوى هذا الأمر

#

حقيقة وفاة الفنان محمد نجم

#

بالأسماء.. "أجيري" يختار 20 لاعبا في قائمة المنتخب

خرج شريف نجم نجل الفنان الراحل محمد نجم،عن صمته، متهمًا الفنان أحمد آدم بأنه السبب في وفاة والده، وذلك بعد ظهور الأخير في برنامج "شيخ الحارة" وتجاوزه في حق والده.

وقال شريف نجم إن والده له تاريخ عظيم فى مجال الكوميديا، ولا يمكن لأحد إنكاره، وكان سببًا فى اكتشاف الكثير من المواهب، وله تلامذة كُثر، وكان منهم أحمد آدم، الذي وصفه بالفاشل.

وأضاف "نجم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، "فوجئنا بصديق لوالدى من الكويت يرسل له تجاوز أحمد آدم، فى حقه ثانى أيام رمضان، أثناء استضافته ببرنامج (شيخ الحارة)، وعند سماع والدى مقطع الفيديو، أصيب بجلطة بالقلب، دخل على أثرها العناية المركزة، وظل مريضًا حتى وافته المنية"، مشيرًا إلى أن تجاوز أحمد آدم، ضد والدى كان أحد الأسباب التى تسببت بمرضه، وأثرت على صحته بشكل كبير.

فى برنامج شيخ الحارة، عرضت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو للفنان الراحل، خلال لقاء مع الإعلامى وائل الإبراشى، أكد فيه أن الفنان أحمد آدم لا يستحق أن يكون فناناً، وهو يلقده فى الكثير من الأحيان، كما أنه ليس لديه شخصية.

 

وفى الحلقة رد آدم على مقطع الفيديو، بأن الفنان محمد نجم، دخل فى مرحلة الشيخوخة ولا يستطيع التمييز حالياً بسبب كبر سنه كما أنه دخل فى مرحلة الخرف، ولم يكتفى آدم بذلك، ولكنه قال أنه يمتلك بعض الأسرار التى من الممكن أن تنهى حياة نجم الفنية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ماجد المصرى يحذر متابعيه من هذا الأمر
» «رامز وجميلة» يحصدان 11 مليون في أيام العيد
» أعمال شغب في نهائي الجزائر.. تسببت في هذا الأمر
» السقا: والدي كان حاضرًا في "ولد الغلابة"
» أوروبا على استعداد لاتخاذ موقف حاسم بشأن مواقع التواصل
» طريقة جديدة لإجبار رواد المطاعم على دفع الفواتير
» أب يغتصب ابنته.. والطب الشرعى يكشف مفاجأة
» اليوم محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية
» متى يكون فنجان القهوة قاتلا
» لهذا السبب.. فلسطين تجهز شكوى للجنائية الدولية
» الأهلي يستأنف تدريباته بـ "التتش"

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس