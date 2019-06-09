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أب يغتصب ابنته.. والطب الشرعى يكشف مفاجأة

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اغتصاب 8/5/2017
اغتصاب 8/5/2017

أحمد الشربينى

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اغتصاب

اب يغتصب ابنته فى المغرب

جرائم الاغتصاب فى المغرب

اتهمت فتاة مغربية تبلغ من العمر 18 عاما، والدها بممارسة الجنس معها تحت تهديد السلاح مستغلًا غياب أسرتها خارج المنزل في منطقة الملكي التابعة لسيدي سليمان.

وتقدمت الفتاة بشكاية إلى مصالح الدرك بالمدينة، متهمة والدها بممارسة الجنس عليها عدة مرات تحت التهديد، وعلى الفور أمرت النيابة بتوقيف الأب ووضعه تحت الحراسة المشددة للتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه، بحسب مصادر هسبريس.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأب ينفي نفيًا قاطعًا الاتهامات الموجهة إليه، خصوصًا أن الكشف الطبي على الفتاة أثبت أنها ما زالت عذراء.

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