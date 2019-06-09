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السقا: والدي كان حاضرًا في "ولد الغلابة"

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أحمد السقا
أحمد السقا

متابعات-علا خطاب

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فجر النجم أحمد السقا عدة مفاجآت عن مسلسله "ولد الغلابة" الذي عُرض خلال شهر رمضان المنصرم، موضحًا أن صورة والده كانت حاضرة في المسلسل.

وأضاف أن صورة والده كانت حاضرة في مسلسل "ولد الغلابة"، الذي عُرض خلال شهر رمضان المنصرم، مضيفا أن المخرج محمد سامي ومحمد الأمين مهندس الديكور وضعا هذه الصورة، حيث ظهرت في مشهد وفاة والدته "ونيسة"، التي جسدتها الفنانة صفاء الطوخي.

وأوضح السقا: "كان عندي مشهد مع الصورة بعمله أنا وإدوارد وكريم عفيفي، وكنت بقول له فوتني ومشيت يابا".

وتابع: "مكنتش عاوز الصورة دي تتحط، وقلت مش هعرف أشتغل، لكن المخرج قالي ملكش دعوة، والحمد لله كانت مصلحة والناس قرأوا له الفاتحة".

وعن أعماله الفنية الجديدة قال السقا: "احضر لفيلم سينمائى جديد بعنوان العنكبوت"، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.

"ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، إنتاج صادق الصبّاح.


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