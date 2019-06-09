» أعمال شغب في نهائي الجزائر.. تسببت في هذا الأمر

09 يونيو 2019 - 10:50 ص

تسببت أعمال شغب في نهائي كأس الجزائر في انسحاب مسئولين رسميين.

وشهدت المنصة الشرفية لملعب "مصطفى تشاكر"، الذي يحتضن نهائي الكأس الجزائر، أعمال شغب تسببت في انسحاب بعض المسئولين الرسميين، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وجمع اللقاء الذي جرى بولاية البليدة، غرب الجزائر العاصمة، فريقي شباب بلوزداد وشبيبة بجاية.

وقامت مجموعة من الأنصار باستهداف المنصة الشرفية المخصصة للمسئولين والضيوف ببعض المقذوفات، ما تسبب في توتر كبير داخل الملعب.

وأظهر فيديو مناصرين وهم يتوجهون نحو المنصة الشرفية ويقذفونها بمواد مختلفة.

https://www.facebook.com/Eldjazairiaone/videos/2325550124328535/