مجزرة عنيفة بين الجماهير بالمغرب

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اعتقلت قوات الأمن بالمغرب عددًا من جماهير نادي أولمبيك، بعدما قاموا، باعتداء وحشي على جماهير نادى الكوكب الرياضي وتجريدهم من ملابسهم وتعريضهم للضرب والجرح، عقب مباراة جمعت بين الفريقين الثلاثاء الماضي.

تلك الواقعة جعلت مواقع التواصل الاجتماعي على صفيح ساخن، فغرد أحد الرواد قائلا: "صور دخول بعض جماهير أولمبيك آسفي أرضية الملعب ومشاهد الاعتداء الذي تعرض له بعض مشجعي الكوكب المراكشي خارج الملعب قد تدفعك لإعادة النظر في حبك لكرة القدم عموما".

وكتب أحد النشطاء :"آش هاد البشاعة عاوتاني؟ شفت الفيديو تصدمت لقدر الحيوانية اللي ممكن تسكن شي بنادم...ملي يتشدو ينوضو واليديهم عاوتاني كيعورطو حقا ولادنا مظلومين راه قالوها ناس زمان: مخزن ظالم ولا شعب سايب...يخطينا المقدم والشيخ والبوليسي والله حتى نقطعو بعضياتنا".

وعلق آخر قال إنه شعر برغبة في البكاء وهو يشاهد فيديو الاعتداء داعيا إلى محاسبة كل شخص تورط في ذلك الاعتداء الذي تعرض له مشجعو الكوكب.

المديرية العامة للأمن الوطني دخلت على خط هذه القضية، حيث أعلنت في بلاغ لها أن الفيديو المتداول والذي "يوثق لأحداث إجرامية تتعلق بالشغب الرياضي التي شهدتها مدينة آسفي" قد كان "موضوع بحث قضائي باشرته المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بآسفي تحت إشراف النيابة العامة المختصة".

وكشفت المديرية عن أن "مصالح الأمن الأقليمي بأسفي قد أوقفت تسعة مشتبه فيهم، من بينهم شخص راشد وهو المحرض الرئيسي على أعمال العنف التي تظهر في الشريط، فضلا عن ثمانية قاصرين شاركوا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك مباشرة بعد انتهاء مباراة كرة القدم التي جمعت بين أولمبيك أسفي والكوكب المراكشي بتاريخ 4 يونيو الجاري".

وأكدت المديرية أنه "جرى تشخيص هويات أشخاص آخرين شاركوا بدورهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية والذين يتواصل البحث من أجل توقيفهم وإخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة".




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