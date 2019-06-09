09 يونيو 2019 - 11:30 ص

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على الهجوم الذي تعرض له "كمين البطل14" في مدينة العريش أثناء صلاة عيد الفطر المبارك قائلاً: "منفذو هجوم العريش كفار وليغضب الأزهر كما يشاء".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، قائلاً: "مع تكبيرات العيد انطلقت طلقات الغدر ضد الدين والإنسانية والبشرية، ولكن بالرغم من هذا فالحياة في مصر تسير حتى في أحلك الظروف".

وتابع الإعلامي أن الإرهابيين الذين نفذوا هذا الحادث هم فلول للإرهابيين بسيناء، لافتًا إلى أن رجال الداخلية والقوات المسلحة تمكنوا خلال ساعات قليلة من وقوع حادث الهجوم على كمين "البطل 14" من الثأر للشعب المصري كله.