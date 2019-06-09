09 يونيو 2019 - 11:47 ص

تداول رواد مواقع التواصل، صور حية من العصيان المدني بالسودان في أول أيامه.

وتظهر الصور معظم محلات العاصمة السودانية وهي تغلق أبوابها في أول أيام العصيان المدني.

في سياق متصل أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع محتجين من إقامة متاريس في منطقة بحري.

وأعلنت بعض الصفحات علي "فيس بوك" عن استجابة بعض المؤسسات للعصيان المدني، ومنها مطار الخرطوم الذي أضرب فيه العمال عن العمل.

كما استجاب القطاع المصرفي في بعض المدن ومنها بورتسودان.

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