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"أوبر" تطلق خدمة توصيل الركاب بـ"الهليكوبتر"

"أوبر" تطلق خدمة توصيل الركاب بـ"الهليكوبتر"

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تستعد شركة أوبر لأول رحلة مستخدمة خدمتها الجديدة لنقل الركاب بالطائرات الهليكوبتر خلال أسابيع، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويطلق على الخدمة اسم "أوبر كوبتر"، وستبدأ رحلات الخدمة الجديدة - التي تستغرق حوالي ثماني دقائق - في 9 يوليو بسعر من المتوقع أن يتراوح بين 200 و 225 دولارًا للشخص، مع تضمين النقل البري في المدينة والمطار.

وقالت "أوبر" إن خدمة "كوبتر" ستنقل الركاب بين مطار جون كينيدي في نيويورك ومطار مانهاتن.

ولن تكون هذه الخدمة متاحة مبدئيًا إلا لمستخدمي Uber Rewards (برنامج الولاء الخاص بهم).


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