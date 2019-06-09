» تأجيل محاكمة 32 متهمًا بخلية "ميكروباص حلوان" لـ13 يوليو

09 يونيو 2019 - 01:15 م

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان لجلسة 13 يوليو لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضي.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين خلال الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتي القاهرة والجيزة من الأول حتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة محظورة تعمل على منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي بأنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.

كما شرعوا فى قتل مجندين عمدًا مع سبق الاصفرار والترصد واعدوا أسلحة نارية وخرطوش لقتلهم

والمتهمون هم محمود عبد التواب وأحمد سلامة ومحمد سعداوى ومحمد إبراهيم أبو هيبة وابو سريع محمود وإبراهيم إسماعيل وعبد الله شكرى ومحمود عبد الله ومحمد أيمن عبد الوهاب وعمر احمد حسنى وخالد احمد محمود واحمد عدلي لطفى وعلى ليمن ومحمود حسين وحسام الدبن وأسامة إبراهيم وحسين بلال واحمد عبد الحميد وعمار محيى الدين وهشام عبد العظيم وإسلام نور الدين ومحمد عبد الحليم وعمر عبار وعمر احمد سالم ومحمود سعيد على وسمير سعد الدين وسامح سعد الدين وطارق ابو اليازيد وهاني عبد المنعم وأسامة سيد عيد ومحمد عمر عبد الله ومحمد حسن محمد خليل.

وأضافت النيابة أن المتهمين قاموا باستهداف أفراد الشرطة المعيين بكميين الميزان بطريق القاهرة وأسيوط الزراعي مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وشرعوا في قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكاز المنى لجسر المرازيق بالتبين، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.