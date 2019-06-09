تحدٍ قاسٍ بين "السقا وأديب" يحرج الأخير على الهواء

09 يونيو 2019 - 01:37 م

دخل الإعلامي عمرو أديب ، في تحدٍ قاسٍ مع الفنان أحمد السقا، بعدما وافق الأخير علي أداء تمرينات الضغط على الهواء".

وسأل "أديب" أحمد السقا، في حواره معه أمس السبت ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إن كان ما زال يمارس تمرينات الضغط، فأجابه السقا بالإيجاب بكل ثقة، ليطلب منه أديب إثبات هذا.



وقام أحمد السقا بعمل تمارين الضغط بكل سهولة على الأرض، ليجتاز عمرو أديب في العد، الأمر الذي أثار دهشة الأخير، وسأله: "صحتك تجيب ضغط حتى الآن".



وعندما جاء دور عمرو أديب لتحدي السقا، تهرب من التزامه ساخرًا، وبرر هذا ضاحكا أنه لا يرغب في تعقيده لأنه متفوق عليه في هذه التمرينات.



شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=wcW1_SbgHZM

