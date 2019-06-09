» فيديو مؤثر لجنازة أفيال يبكي الملايين

09 يونيو 2019 - 01:47 م

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فيديو مؤثر لمجموعة فيلة، وهي تحاول حمل عجل متوفى، في مشهد شبهه الكثيرون بـ"الجنازة".

وأوضحت الصحيفة أن مجموعة الفيلة التي ظهر عليها الحزن تحمل جثة عجل ميت على قارعة الطريق، في مشاهد تشبه "موكب الجنازة".

تُظهر اللقطات المؤثرة فيلًا هنديًا يخرج من جانب الطريق حاملاً جسد عجل صغير ميت، قبل أن يتبعه ثمانية آخرون على الأقل.

وتم تحميل الفيديو على "تويتر" من قبل حارس الغابات في وزارة الخارجية الهندية بارفين كاسوان.

وعلى جانب الطريق الآخر، توقفت السيارات وتجمع حشد من الناس لمشاهدة هذا الموكب المهيب.

من جانبه، صرح حارس الغابات، بارفين كاسوان، قائًلا: "عائلة الفيلة لا تريد أن تترك طفل العجل وراءها"، متابعًا: "من غير المعروف كيف مات العجل".















