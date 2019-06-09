أضخم مدينة للسياحة العلاجية بتكلفة 20 مليار جنيه

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متابعات - أمينة عبد العال

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تشهد مصر في الأيام المقبلة بناء أكبر مستشفى للسياحة العلاجية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وكشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز "مدينة بدر"، أنه سيتم قريبًا البدء في أعمال تشييد أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه.

وأوضح رئيس المدينة أن 90% من استثمارات المشروع مصرية، وقد تمت المعاينة الأولية لموقع المشروع، مشيراً إلى أنه "سيقدم في المدينة الطبية أحدث ما توصلت إليه علوم الطب في العالم، والتقنيات الحديثة في الأجهزة الطبية".

وأكد أنه من المقرر أن تضم المدينة الطبية 13 معهداً متخصصاً في مختلف العلوم الطبية بطاقة استيعابية قدرها 2000 سرير، ومهبطاً للإسعاف الطائر، ومستشفى تعليمياً، وحدائق استشفاء طبيعية ومشتلاً للنباتات الطبية.

وأكد رئيس الجهاز أن هذا المشروع "يُعد من المشروعات القومية في مصر"، وسيوفر فرص عمل كثيرة للشباب.

من جانبه، قال الدكتور محمد سليمان، الأمين العام لجامعة بدر والمدينة الطبية، إن "المدينة ستدار بأحدث نظم الإدارة في العالم لتقديم خدمة جيدة للمريض المصري والأجنبي"، مضيفاً أنه سيتم تخصيص 10% من نسبة الأسِرَّة لعلاج غير القادرين من المصريين.

وأضاف أن المشروع يقع على مساحة 109 أفدنة. وسيتم البدء بتقديم الخدمات الطبية إثر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع بعد 30 شهرا من تاريخ البدء فيه. وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بعد مرور 5 أعوام من بدء الأعمال.

وذكر أن "مجلس إدارة المشروع سيستعين بأكبر الشركات والخبرات الأجنبية في إدارة المدينة في الأعوام الخمسة الأولى، بجانب الخبرات المصرية بالخارج، وذلك لحين تدريب المصريين من الأطباء والموظفين والعاملين بالمشروع".


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