سيدة: أريد التبرع بأعضائي.. علي جمعة يرد

09 يونيو 2019 - 02:29 م





وجهت سيدة سؤالاً إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، قائلة: "إنها تعيش في الخارج، وتريد التبرع بأعضائها فهل يجوز؟".



ورد الدكتور علي جمعة، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المذاعة عبر صفحته عبر "اليوتيوب"، أن التبرع يكون بشيء تملكه، والإنسان لا يملك جسده، وإنما هو ملك الله.



وأضاف جمعة، الإنسان لا يملك أعضاء فهي ملك لله وحده ولا يجوز التبرع بما لا تمكله، الجسد أمانة من الله للإنسان، ويجب المحافظة علي تلك الأمانة .

