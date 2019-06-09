» انتحار طالبة ثانوي رفض والدها تقسيم المواد في المنيا

أقدمت طالبة بالصف الثالث الثانوي على الانتحار، من خلال تناول مبيدا حشريا يستخدم في تخزين الغلال "قرص غلة" داخل منزلها بقرية حمزاوي بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، بدعوى رفض والدها تقسيم مواد الثانوية العامة.

وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ إلى مركز شرطة ملوى من مستشفى المنيا الجامعي بوصول "إيمان. م. م" 19 عاما طالبة بالثانوية العامة ومقيمة بقرية حمزاوي مركز ملوى مصابة بادعاء تناول قرص غلة وعقب وصولها إلى المستشفى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وبسؤال والدها "مهدي. م. ص" 54 عاما سائق ومقيم قرية حمزاوي؛ أفاد أن نجلته كانت ترغب في تقسيم مواد الثانوية العامة وعندما رفض تناولت قرص الغلة مما تسبب في وفاتها.

وتم تشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة المقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز للتحري حول الواقعة.